Дочь Ивана Урганта Эрика Кикнадзе показала интимный фотоснимок с новым избранником

Старшая дочь ведущего и шоумена Ивана Урганта Эрика Кикнадзе показала новое интимное фото с возлюбленным. Пикантный снимок девушка опубликовала на своей странице в социальной сети.

На фотографии молодой человек нежно обнимает девушку. Но часть лица парня оказалась скрыта. Пока Эрика не раскрывает подробностей о новом избраннике и не называет его имени.

Напомним, Ургант вместе с Натальей Кикнадзе воспитывают 3-х дочек. Из них две общие, Нина и Валерия. Старшая наследница, 23-летняя Эрика, появилась на свет от первом брака жены комика.

Девушка несколько лет живет в Нью-Йорке. Туда она уехала на учебу. Кикнадзе является студенткой факультета искусств «Новой школы дизайна Парсонс».