Филипп Киркоров предположил, что Тимати выступит в костюме Морского Царя на шоу «Маска»

В полуфинале шоу «Маска» на сцене появятся специальные гости. Ими станут участники, которые скрываются в костюмах Морского Царя и Кактуса.

Как предположило звездное жюри, под маской Кактуса прячется девушка. Регина Тодоренко заявила, что участник в этом костюме работает ведущим. Филипп Киркоров увидел в Кактусе Машу Распутину, в которую 30 лет назад был влюблен.

По мнению судей, в образе Морского Царя выступает зрелый и весьма профессиональный артист. Лучший «детектив» музыкального проекта Алексей Воробьев предположил, что под этой маской скрывается артист Владимир Винокур. Регина Тодоренко увидела в нем Сергея Бурунова, а по мнению Филиппа Киркорова - это рэпер Тимати.

«Да, это Тимати!» — воскликнул поп-король.