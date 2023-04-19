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Яна Поплавская предложила ругающих свою Родину отправлять «в окопчики»

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Яна Поплавская предложила ругающих свою Родину отправлять «в окопчики»
В России / Знаменитости
Фото из открытых источников

Яна Поплавская считает, что уехавших за рубеж знаменитостей, ругающих Родину и пожелавших вернуться обратно, нужно отправлять «в окопчики».

«Это люди, которые не таскали мешки, не надрывались, были обцелованы, обласканы и увенчаны наградами. Мы эту шоблу, которая назначала себя кем угодно, кормили. То “разрешали весну”, то занимали места других талантливых людей», — сказала Поплавская.

По мнению актрисы, наступит момент, когда они будут никому не нужны там, куда уехали.

«Привезут в город антепризу, через 3 месяца этот спектакль еще раз. В четвертый раз публика не пойдет. Скажет: “Достало, одно и то же”. Один раз по президенту прошлись, другой раз по людям, которые не уезжали никуда. Что потом? Все, жрать не на что будет», — добавила Яна.

По мнению артистки, в качестве наказания за то, что когда-то ругали свою страну, следует «приводить этих людей в чувство» и вывезти на передовую:

«Экипировать и в окопчики».

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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