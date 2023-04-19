Юрий Лоза категорически отказался обсуждать увеличенные ягодицы певца из РФ Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров решил изменить внешность и сделал несколько пластических операций, включая липосакцию, подтяжку лица, коррекцию груди и создание пресса на животе. Но на концерте в Петербурге поп-король продемонстрировал результаты очередного хирургического вмешательства, о котором поклонникам не говорил.

Дело в том, что ягодицы Киркорова увеличились в размерах. Зрители не могли этого не заметить. Поп-король размахивал пятой точкой, из-за чего его сравнивали с Дженнифер Лопес и Ники Минаж.

Журналисты попытались выяснить у Юрия Лозы, что он думает по этому поводу. Однако композитор категорически отказался обсуждать новые ягодицы артиста.

Вы мне по этому поводу звоните, вы меня считаете специалистом по поп-аугментации? По-твоему, я человек, способный говорить о ягодицах Киркорова?- возмутился он.

При этом Лоза бросил трубку и не стал захотел продолжать разговор.