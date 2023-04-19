КЛОПС: Санврач Бабура предупредила одну категорию людей, которым угрожает COVID-19

Главный санитарный врач Калининградской области предупреждает россиян, что коронавирус никуда не делся. Ковид застыл на достаточно высоком уровне, хотя по количеству заболевших ситуация немного улучшилась.

По словам Елены Бабуры, инфекция продолжает свирепствовать. Больше всего COVID-19 угрожает людям старше 65 лет. Врач отмечает, что этой категории граждан каждые 6 месяцев показаны вакцинация и ревакцинация.

Дело в том, что патоген быстро мутирует, появляется много разных видов. На сегодня насчитывается более 600 таких видов. К примеру, в Индии выявили новый штамм арктур, который фикисруют также на территории России. Не исключено, что он приведет к очередной вспышке заболевания в РФ.

Санврач Бабура добавила, что несмотря на достаточно легкое течение COVID-19, угроза для пожилых людей существует.