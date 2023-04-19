Космический блокбастер «Вызов» режиссера Клима Шипенко выходит в прокат в кинотеатрах РФ

Космический блокбастер «Вызов» режиссера Клима Шипенко выходит в прокат в РФ. Премьера нового фильма состоится во всех кинотеатрах России с 20 апреля.

«Вызов» – это первая художественная картина, которая была снята на борту МКС буквально в 400 км от Земли. Сюжет ленты разворачивается вокруг хирурга Жени, которая за месяц обязана подготовиться к полету на МКС и спасти космонавта.

В съемках, помимо Юлия Пересильд, приняли участие Владимир Машков, Милош Бикович, Олег Новицкий, Антон Шкаплеров и многие другие.

Режиссером фильма является Клим Шипенко. Помогали ему в написании сценария: Иван Заморов, Бакур Бакурадзе, Наиля Малахова. Продюсерми «Вызова» стали: Константин Эрнст, Сергей Титинков, Дмитрий Рогозин, Эдуард Илоян, Виталий Шляпко, а также Денис Жалинский и Алексей Троцюк.



