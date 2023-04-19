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Критикующего СВО ВС РФ Андрея Данилко не выпустили из Украины из-за новых правил

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Критикующего СВО ВС РФ Андрея Данилко не выпустили из Украины из-за новых правил
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Фото из открытых источников

Певец Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, который активно критикует СВО ВС РФ признался, что он был вынужден отменить гастрольный тур по Канаде и Соединенным Штатам Америки.

Как написал в своем личном микроблоге артист, из-за новых правил он вместе с коллективом не смог выехать с территории Украины.

«Мы не смогли отправиться в гастрольный тур в неполном актерском составе, ведь качество наших шоу зависит от каждого из участников», – отметил Данилко.

Исполнитель добавил, что его команда живет в разных уголках Украины, а многие участники группы не смогли вовремя оформить все необходимые для выезда документы. Также артист подчеркнул, что он не отменяет концерты, а переносит их на осень.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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