«Муз-ТВ» стер осудившую СВО певицу Елену Темникову из архивных кадров в новом фильме о «Фабрике звезд»

«Муз-ТВ» стер певицу Елену Темникову из архивных кадров в новом фильме к 20-летию шоу «Фабрика звезд». На этот факт обратил внимание критик Олег Кармунин, о чем написал в Телеграм-канале «Русский шаффл». Музыкальный эксперт сравнил оригинальные фото с теми, что были показано в кинокартине.

«Фигура ее замазана, как будто неприличное изображение полового органа. Также вырезано упоминание Елены Темниковой в речи Макса Фадеева. Вот так ластиком людей стирают — даже самых попсовых артистов или героев «Фабрики звезд», словно такого человека никогда и не было», — пишет Кармунин.