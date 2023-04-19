Ольга Бузова отказалась комментировать слухи о беременности от Михаила Галустяна

Российская исполнительница и телеведущая Ольга Бузова является одной из самых знаменитых холостячек в отечественном шоу-бизнесе. Как сообщается, артистка отказалась комментировать слухи о беременности от Михаила Галустяна, которые на днях появились в Сети.

«По-моему, сегодня же не первое апреля. Я не знаю даже, как это прокомментировать. Не хочу чушь и неправду комментировать», – сказала поющая ведущая.

Следует отметить, что слухи о беременности экс-звезды Дома-2 ходят довольно давно. Несколько раз знаменитость говорила о том, что прибавляет в весе из-за приема гормональных препаратов, которые ей необходимо принимать по состоянию здоровья. У Бузовой были серьезные проблемы с рукой, из-за чего она принимала сильнодействующие препараты.