Певица Анна Семенович рассказала о том, какие женщины нравятся всем мужчинам

Российская певица Анна Семенович поделилась с поклониками наблюдениями о мире красоты. Она рассказала, какие женщины, по ее мнению, нравятся мужчинам.

Так, экс-участница группы «Блестящие» просит женщин не переусердствовать с макияжем, поскольку, по ее мнению, большинство дам таким образом только пытаются скрыть свои комплексы, а не подчеркнуть ествественную красоту.

«Все должно быть в меру», - отметила Семенович.

По мнению артистки, обильное использование косметики не показывает индивидуальность человека и будет притягивать к женщине тех мужчин, которые также прячются от мира. Артистка заключила, что отношения в паре, состоящей из двух неискренних людей, непременно закончатся крахом.