Попавшего в ДТП телеведущего Дмитрия Диброва заменили на Первом канале певицей Юлианной Карауловой

В жизни 63-летнего Дмитрия Диброва наступила черная полоса. Накануне телеведущий попал в столице в ДТП с участием полицейского авто. А сегодня стало известно, что он также лишится работы в проекте "Кто хочет стать миллионером?", который вскоре вернется на экраны.

По слухам, новой ведущей шоу станет Юлия Караулова - экс-солистка группы 5sta Family. Ранее певица уже работала с Пятым каналом - она приняла участие в "Фабрике звёзд", где вышла в финал. Также девушка является победительницей шоу "Фантастика".

Нелишне добавить, что программа, которая не выходит с минувшего года, вернется на ТВ 29 апреля. Однако ее формат будет изменен из-за позиции правообладателя франшизы (компании Sony Pictures Television International). Хотя суть передачи "Кто хочет стать миллионером?" останется прежней.