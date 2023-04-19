Накануне стало известно, что телеведущий Дмитрий Дибров в Москве попал в серьезное ДТП с участием полицейской машины. Но не исключено, что это далеко не единственное неприятное событие в жизни популярного артиста.

Поговаривают, что ведущий лишился работы. Якобы он больше не будет вести телешоу «Кто хочет стать миллионером». Ранее в СМИ также ходили слухи, что сообщало на место нового ведущего была утверждена певица Юлианна Караулова. Премьера обновленной программы ожидается уже 29 апреля 2023 года в 18:20 на Первом канале.

Впрочем, официальных заявлений со стороны канала не поступало. Сам Дибров предпочитает ситуацию не комментировать. Генеральный директор Константин Эрнст Первого не выходит на связь с журналистами.



