После начала СВО некоторые артисты поддержали политику властей РФ и решили внести свой вклад для поддержки Родины. Они отправились на передовую, жертвуя основным местом работы. Вспомним о деятелеях культуры, которые сейчас находятся на Донбассе.

60-летний экс-скрипач "Аквариума" Андрей Решетин попал в первую фронтовую творческую бригаду.

Актер "Современника" Евгений Павлов, как и Решетин, одним из первых порадовал своими концертами военных. В соцсетях публикует патриотические ролики, тем самым поднимая дух россиян.

57-летний артист "Гардемарин" Михаил Мамаев в январе отправился на фронт. В блоге он опубликовал фото возле танка, а также поделился стихами собственного сочинения.

Георгий Тесля-Герасимов решил, что он нужен на Донбассе. 45-летний актер хочет снять фильм о бойцах.

Павел Устинов в свои 27 лет оказался на фронте, попав под мобилизацию.

Сослан Фидаров, звезда картины "9 рота" находится на Донбассе долгое время. С 2014 года доставляет гуманитарную помощь.