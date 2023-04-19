РИА Новости: отмена культуры РФ на Западе провалилась

В 2022 году все культурные достояния РФ за рубежом пытались «отменить». Сегодня международный выставочный обмен прекратился. Однако европейцам доступно российское искусство, которое пользуется спросом.

Спасать его удается зарубежным коллекционерам. К примеру, британке Дженни Грин удалось сохранить испанский филиал Государственного Русского музея в Малаге, организовав выставку собственной коллекции, которая состоит из работ известных российских художников. Многие работы до сих пор хранятся в иностранных музеях, они становятся частью постоянных экспозиций и разных фондов.

Сотрудничество между культурными учреждениями Запада и РФ продолжаются на официальном уровне вопреки убеждениям и санкциям. В сентябре во Франции в рамках европейских дней культурного наследия при посольстве РФ открылась выставка «Галина Уланова: “Душа движения – движение души”».

А в январе в Белграде состоялась выставка «Станиславский: в поисках “синей птицы”». В конце мая в Париже откроют экспозицию, которая посвящена хореографу Юрию Григоровичу из РФ. Летом жители Франции увидят новый проект о Майе Плисецкой.