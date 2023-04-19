РИАН: Сергей Светлаков отказался сравнивать новое шоу Павла Воли с «Вечерним Ургантом»

Сергей Светлаков высказал свое мнение по поводу нового шоу коллеги и друга Павла Воли. Но при этом шоумен категорически отказался сравнивать эту программу с "Вечерним Ургантом".

Как отметил комик, шоу Урганта и Воли - это два самостоятельных проекта, совершенно разных, поэтому их сравнение недопустимо. По словам Светлакова, шоу Павла немного слабовато, однако он уверен, что юморист сможет его усовершенствовать.

"Я смотрел бы на это как на самостоятельный продукт, который, надеюсь, еще вырастет. Когда-нибудь Ванин продукт снова вернется на экраны. Таких шоу в стране будет много, мы будем испытывать удовольствие, выбирая, что нам сегодня посмотреть", – высказался артист.

Также Сергей признался, что и с Ургантом, и с Волей у него сложились дружеские доверительные отношения.