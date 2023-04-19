Рэп-дуэт HammAli & Navai записали совместный трек с Любовью Успенской

Рэп-дуэт HammAli & Navai записали совместный проект с Любовью Успенской. Об этом сами артисты рассказали в интервью журналистам. По словам исполнителей, новая композиция с народной артисткой РФ будет очень грустной.

«Если получится, то мы завтра поедем в студию», — заявил Наваи Бакиров.

Также рэпер добавил, что трек записан давно, осталось съездить на студию. На вопрос о том, как быстро Любовь Успенская согласилась с ними спеть в дуэте, артист ответил, что сразу.

«Как мне можно отказать? Не знаю ни одной девочки, которая бы отказала», — добавил Наваи.

Отметим, что у HammAli & Navai на 29 апреля 2023 года запланирован концерт на столичной площадке ВТБ Арена.