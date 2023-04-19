RusVesna.su: ВСУ пошли в наступление под Ореховом в Запорожской области

ВСУ пошли в наступление в Запорожском фронте. Они начали атаку под Ореховом (Пологовский район), сообщает RusVesna.su.

По данным РВ, вчера вечером, 18 апреля, после артиллерийской подготовки бронегруппа Вооруженных Сил Украины пошла в наступление. При этом украинских военных встретила российская разведка, спецназ, 291 полк ВС РФ. На подмогу войскам России подошли танки, сейчас работает артиллерия. В итоге атакующие были вынуждены отступить на изначальные территории.

По мнению военкоров, таким образом ВСУ испытывают на прочность российскую оборону. В том числе они предпринимают попытки найти слабое место в темное время суток. Вполне возможно, армия Украины получила от Запада новое ночное вооружение, резюмирует издание.



