SH: Самбурская сверкала бриллиантами, Полунин целовал невесту, а Федорова демонстрировала фигуру

На Исторической сцене Большого театра 25 апреля прошла V церемония вручения премии BraVo. Это был по-настоящему голливудский вечер, который объединил творческих людей более чем из десяти стран.

Одним из долгожданных гостей стал Сергей Полунин. На красной дорожке артист балета появился, держа за руку невесту. Фигуристка Елена Ильиных в 2020 году родила сына Мира, а в 2022 году - второго наследника Дара. Вскоре после этого танцовщик сделал избраннице предложение.

Ответственно подошла к выбору наряда Настасья Самбурская. Актриса появилась в черном вечернем платье со шлейфом и оголенными плечами. Дополнила образ актриса винтажным клатчем и украшениями с бриллиантами.

Появилась на красной дорожке также Оксана Федорова. В последнее время она редко выходит в свет. Телеведущая выбрала для мероприятия наряд, подчеркивающий фигуру, с декольте и театральными перчатками.



