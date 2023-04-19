Шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» возвращается в эфир НТВ

В эфир канала НТВ вновь возвращается телешоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Об этом сегодня написали источники в СМИ. Гостями нового выпуска, который выйдет на российские экраны 22 апреля, станут исполнители и авторы таких популярных композиций, как «Белые розы», «Любочка», «Мальчик мой», «Девчонка-девчоночка», «Атлантида».

Андрей Гуров, Маша Макарова, Светлана Владимирская, Кирилл Андреев, Александр Лукьянов , а также члены семьи Евгения Белоусова расскажут об изнанке отечественного шоу-бизнеса и негативных последствиях популярности.

Напомним, Кудрявцева ранее проинформировала, что зрители «не дождутся» закрытия программы «Секрет на миллион». Шоу на время пропало из сетки вещания канала. Но представители НТВ неоднократно опровергали слухи о закрытии передачи.