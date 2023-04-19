Симптомы и особенности нового штамма ковида «Арктур» назвали специалисты Роспотребнадзора

В России выявили новый вариант ковида под названием «Арктур». Специалисты Роспотребнадзора рассказали о его симптомах и признаках.

«Арктур», как и «Кракен» — протекает как ОРЗ. Однако для лиц, которые находятся в группах риска, новый коронавирус может быть опасен. Заболевание проявляется раздражением, покраснением глаз, сильным зудом, выделениями, но не гнойными. Этот симптом чаще встречается у детей, предыдущий подвид «Омикрон» его не вызывал.

В остальном симптомы «Арктура» такие же как у иных вариантов Омикрона, то есть схожи с проявлениями респираторной инфекции. Речь идет о слабости, головной боли, повышенной температуре тела до 38 °С, иногда выше, ломоте в мышцах и суставах, заложенности носа, насморке, чихании, кашле. Впрочем, у отдельных людей возможны осложнения.



