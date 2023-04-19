Сольные концерты эстрадного артиста из РФ Александра Реввы отменяются по всей России

Российский актер и певец Александр Ревва выступает против СВО на Украине. Он сделал публикацию в соцсети, призвав остановить военные действия. С того времени шоумен прекратил свою концертную деятельность в России. Все запланированные ранее выступления переносились по тем или иным причинам.

Как стало известно, на начало апреля у комика были намечены концерты в Петербурге и Москве, но в итоге были отменили. По данным организаторов мероприятий, Ревва твердо решил, что веселиться в такой непростой для России период не будет. Но ради одного музыкального мероприятия Александр сделал исключение.

Певец появился на сцене столичного ресторана. Под зажигательную музыку он устроил настоящую песенную феерию. Шоумен заигрывал с поклонницам, и, видимо, чувствовал себя очень свободно.



