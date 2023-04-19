Стример обнял свою маму, когда его онлайн достиг 100 человек, и стал звездой TikTok

Стример Frankiep423 значительно увеличил количество зрителей и смог привлечь новую аудиторию благодаря одному эпизоду с мамой, который произошел во время его очередной трансляции. История контент-мейкера появилась на портале Dexerto.

Frankiep423 ведет прямые трансляции на Twitch более 8-ми месяцев. В основном парень играет в Atomic Heart или Overwatch 2. Но редко онлайн редко превышал 50 или 60 зрителей. В тот момент, когда на трансляцию стримера зашло сто человек одновременно, он решил позвать свою маму для того, чтобы поделиться с ней этой радостной новостью, обняв родительницу.

Видеоклип завирусился в TikTok. К тому же, о нем стали рассказать известные ютуберы в своих социальных сетях. 18 апреля 2023 года, когда только началась кампания по продвижению Frankiep423, его онлайн достиг рекордных 1,5 тыс. человек.

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