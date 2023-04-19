Супруг Саши Черно пожаловался на унижения от своей жены

Саша Черно, а также ее муж Иосиф Оганесян вместе более пяти лет. Влюбленная пара познакомилась на скандальном реалити-шоу «Дом-2».

В 2020 году звезды впервые стали родителями. С того времени в социальных сетях Саша достаточно часто делится с подписчиками подробностями личной жизни. Однако в этот раз на связь с поклонниками вышел супруг участницы нескончаемой стройки. В личном микроблоге Иосиф пожаловался на свою возлюбленную. Он отметил, что Черно его унижает и оскорбляет.

«Мне очень больно, но больнее скрывать свою боль», — написал муж девушки.

Оганесян при этом добавил, что он сам позволил причинять себе боль, поскольку в жизни семья для него главнее всего.