Татьяна Навка о поздравлении Романа Костомарова: «Главное, что он позвонил»

13 апреля 2023 года экс-фигуристке Татьяне Навке исполнилось 48 лет. Поздравил экс-партнершу по танцам на льду с днем рождения Роман Костомаров.

Главное, что он позвонил! Слава Богу, как раньше, говорил с юмором, самое главное, в его голосе услышала оптимизм. Это было ожидаемо для меня, он до этого мне сказал, что будет поздравлять. Роман мне пожелал, как всегда, здоровья, счастья, особенно сейчас — ценить жизнь, ценить каждый прожитый день! - сказал Татьяна.

Также Навка добавила, что фигурист намерен бороться с болезнью.

Ему есть для кого и для чего жить, преодолеть все трудности, которые выпали. Его семья, родители, дети, сильная духом жена для него очень важны. А еще есть поклонники, вся страна, которая сильно переживает", - подчеркнула спортсменка.