Уехавшие из РФ Максим Галкин и Алла Пугачева проводили Лизу и Гарри в школу Израиля

Недавно Максим Галкин (признан иноагентом) опубликовал в Сети видеоролик, где они с Аллой Пугачевой провожают Гарри и Лизу в школу Израиля. Артистка поинтересовалась у звездных наследников: все ли они взяли на занятия и порадовалась тому, что их семья в сборе.

"Ничего не забыли? Отлично! Наконец семейка воссоединилась", — говорит народная артистка на видео.

По предварительным данным, обучение детей обходится знаменитым родителям минимум в 600 тысяч рублей за один учебный год на одного ребенка.

Некоторые источники несколько месяцев рассказали назад, что в образовательное учреждение Гарри и Лизу отвозит водитель. Дети учатся в русско-еврейской школе. Она находится в 30 минутах от места проживания Примадонны.