«SB»: Мария Шарапова сильно изменилась после ухода из тенниса

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова кардинально изменила свой имидж после завершения карьеры. Ранее россиянка представлялась веселой и общительной, она с удовольствием снималась в рекламных роликах, устраивала челленджи с Леброном Джеймсом. Сейчас она превратилась в респектабельную домохозяйку, жену миллионера.

После завершения спортивной карьеры Мария начала отношения с британским бизнесменом Александром Гилксе. 43-летний британец хорошо знаком с королевской семьей. Какое-то время мужчина даже был главным акционером бренда Louis Vuitton, а также занимался многими видами бизнеса.

Гилкс и Шарапова объявили о помолвке в 2020 году. В июле 2022 года у экс-теннисистки родился сын Теодор. Сейчас Мария не афиширует личную жизнь. Периодически она появляется на светских вечеринках.



