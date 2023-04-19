В Сети показали преображение Нелли Уваровой со времен сериала «Не родись красивой»

Со времен выхода сериала «Не родись красивой» прошло 18 лет. Этот фильм полюбился миллионам зрителей, поэтому им будет интересно, как преобразилась Нелли Уварова за все эти годы, сыгравшая главную роль.

Для актрисы съемки в сериале стали стартовой площадкой. После премьеры она проснулась известной. Больше всего Нелли впечатлила телезрителей своими преображениями.

После съемок в сериале Уварова предпочла службу в театре. В 43 года звезда не любит шумные тусовки и внимание журналистов. Артистка не ведет соцсети, поскольку не любит говорить о личной жизни. На редких снимках, которые случайно попадают в Сеть, можно увидеть, что актриса сильно преобразилась. Сейчас знаменитость является блондинкой, не похожей на невзрачную дурнушку из «Не родись красивой».