Выяснен новый роман певца из РФ Алексея Воробьева с участницей музыкального телешоу «Маска»

Певец Алексей Воробьев появился в новом сезоне шоу «Маска» в качестве жюри и хорошо вписался в судейскую команду. Присутствие исполнителя на проекте помогло рассекретить одного из участников, который прятался мод маской Феникса.

Как выяснилось, в этом костюме находилась Виктория Дайнеко. Ее когда-то связывали с близкие отношения с Алексеем. Артисты встречались недолго – примерно год, но Воробьев настолько хорошо запомнил голос экс-девушки, что узнал его даже в искаженном виде.

Некоторые поклонники посчитали, что таким образом певец дал понять, что у него еще остались чувства к Виктории. Однако заинтересовала исполнителя другая участница, которая его намного моложе. В Сети появились слухи, что у Алексея роман с 19-летней Дианой Анкудиновой. Она в проекте выступала в костюме Горностая, но в девятом выпуске покинула шоу.