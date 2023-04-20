В Китае сделали заявление о демографии

На китайском телевизионном канале CCTV прозвучал комментарий в связи с некоторыми публикациями в западных СМИ о демографической ситуации в Китае. А именно в западных СМИ в некоторых публикациях было выражено мнение, что демографическая ситуация в Китае постепенно меняется, в частности, например, что в Индии населения по численности уже больше, чем численность населения в Китае, и что вследствие изменения этой ситуации китайская экономика уже не будете демонстрировать прежних показателей в экономике.

В ответ китайский дипломат Ван Вэньбин заявил, что дело не только в численности населения, но и в том насколько качественно выполняется работа.

«Население важно, но таланты также важны... Китай предпринял активные меры для реагирования на старение населения», – заявил он.