Сийярто сделал заявление о строительстве нефтепровода

Руководитель венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто сделал заявление о планах по подписанию договора между компаниями Венгрии и Сербии по строительству нового трубопровода между двумя государствами. Уточняется, что компании Венгрии и Сербии планируют вложить инвестиции в строительство нового объекта инфраструктуры по прокачке топлива между государствами. Отмечается, что этот нефтепровод намечается построить для решения задач по решению вопросов энергетической политики.

«Компании MOL и «Транснафта» продолжают переговоры о новых инвестициях в него, договор об этом планируется подписать в июне на венгерско-сербском саммите», – заявил он.

Также руководитель сербского Министерства энергетики Дубравка Джедович сообщил о планах по учреждению совместного энергетического предприятия между двумя государствами.