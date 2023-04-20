7Days.Ru: Пресняков и Рыжий из группы «Иванушки» раскрыли правду о внешнем сходстве

55-летний Владимир Пресняков на три года старше своего товарищ Андрея Григорьева-Аполлонова. Выяснилось, что кроме приятельских отношений артистов связывает некий факт из прошлого.

На днях муж Натальи Подольской в соцсетях опубликовал новый фотоколлаж, который составил из архивных фотоснимков. На нем запечатлены он с солистом группы «Иванушки International».

Пресняков не подписал данные кадры, но они вызвали бурное обсуждение в Сети. Как оказалось, в молодости Владимир носил длинные волосы. Такая же прическа была у Григорьева-Аполлонова, пишет 7Days.Ru.

Фанаты отметили поразительное сходство двух популярных артистов. Многие из пользователей посоветовали проверить, нет ли у них случайно общих родственников.