Актриса Елизавета Арзамасова поделилась видеороликом с сыном Львом в именном костюме

Звезда популярного многосерийного фильма «Папины дочки» Елизавета Арзамасова поделилась в социальных сетях с фанатами видеороликом, на котором показала, как проводит свободное время с маленьким сыном Львом.

Актриса РФ совмещает карьеру и материнство. На размещенном ролике она гуляла вместе с наследником. На Льве надели черную именную куртку, на которой были написаны его имя и отчество. Елизавета пошутила, что со спины никогда бы не узнала наследника.

Заметим, что Арзамасова узаконила официально отношения с прославенным фигуристом Ильей Авербухом лишь в 2020 году. Через год после свадьбы актриса подарила возлюбленному сына. Артистка неоднократно рассказывала подписчикам, что Лев быстро растет и все время ее удивляет.