Ана де Армас и Крис Эванс сыграли любовь на премьере фильма «Без ответа»

В Нью-Йорке на днях прошел премьерный показ кинофильм «Без ответа». Это мероприятие посетили многие известные актеры. Особое внимание журналистов привлекли знаменитости Ана де Армас и Крис Эванс.

Во время съемок картины в Сети появлялись слухи о том, что экранный роман знаменитостей якобы перешел в реальную жизнь. Хотя все эти сплетни оказались неправдой. На премьере артисты кино вели себя как друзья, не более того.

Но настоящие чувства на красной дорожке продемонстрировали Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс. Глядя на пару, которая до сих пор выглядит как влюбленные подростки, трудно даже поверить, что познакомились будущие супруги 1994 году.