Ани Лорак спровоцировала слухи о замужестве с инструктором-испанцем по йоге Исааком Виджраку

Ани Лорак в очередной раз подогрела слухи о тайной свадьбе с испанцем Исааком Виджраку - инструктом по йоге и духовным наставником.

Знаменитость в своих социальных сетях опубликовала новые кадры со студии звукозаписи. Певица сейчас работает над новой композицией, которая войдет в ее альбом «Остров». Однако поклонников привлек другой факт. На безымянном пальце Ани красовалось роскошное золотое кольцо.

Сама Лорак закрыла для подписчиков возможность комментировать публикации. Пользователи предположили, что артистка тайно вышла замуж за испанца. На это указывает стремительно развивающийся роман звезды с мужчиной.