Yandex.RTB

Ани Лорак спровоцировала слухи о замужестве с инструктором-испанцем по йоге Исааком Виджраку

Image 16+
Ани Лорак спровоцировала слухи о замужестве с инструктором-испанцем по йоге Исааком Виджраку
Знаменитости
Фото из открытых источников

Ани Лорак в очередной раз подогрела слухи о тайной свадьбе с испанцем Исааком Виджраку - инструктом по йоге и духовным наставником.

Знаменитость в своих социальных сетях опубликовала новые кадры со студии звукозаписи. Певица сейчас работает над новой композицией, которая войдет в ее альбом «Остров». Однако поклонников привлек другой факт. На безымянном пальце Ани красовалось роскошное золотое кольцо.

Сама Лорак закрыла для подписчиков возможность комментировать публикации. Пользователи предположили, что артистка тайно вышла замуж за испанца. На это указывает стремительно развивающийся роман звезды с мужчиной.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
MF: Врач Воробьев перечислил гражданам РФ признаки рака, которые проявляются утром

Сегодня, 20:57

Ани Лорак спровоцировала слухи о замужестве с инструктором-испанцем по йоге Исааком Виджраку

Сегодня, 20:49

Актриса Елизавета Арзамасова поделилась видеороликом с сыном Львом в именном костюме

Сегодня, 20:04

Уехавшие за границу артисты из России назвали сумму, за которую готовы вернуться в РФ

Сегодня, 19:55

Зрители делятся своими впечатлениями о фильме «Вызов», снятом в космосе

Сегодня, 19:51

Директор Темниковой проинформировал об исключении певицы из кинофильма о «Фабрике звезд»

Сегодня, 19:42

«КП»: Александр Ревва заработал 40 млн на своих песнях в РФ в 2022 году

Сегодня, 19:38

В Екатеринбурге захламлённая помойка возле детсада №462 угрожает здоровью людей

Сегодня, 13:17

Свердловский подросток рассказал, зачем бросил 8-летнего ребёнка в выгребную яму туалета

Сегодня, 13:11

В Свердловской области эксперты нашли картофель, вызывающий отравление и рак

Сегодня, 13:04

Студия Disney получила за фильм «Аватар: Путь воды» рекордных 531,7 млн долларов

Сегодня, 12:47

StarHit: ведущая Татьяна Геворкян бросила шоумена Ивана Урганта ради свадьбы с миллионером

Сегодня, 11:12

Жена телеведущего Дмитрия Диброва опустила руки после ДТП в Москве с участием мужа

Сегодня, 11:04

В Сети обсуждают жениха дочери Любови Успенской после публикации фото в свадебном платье

Сегодня, 10:53

КП: Караулову назначили ведущей в телешоу «Кто хочет стать миллионером» вместо Диброва

Сегодня, 10:47

Звезда «Вызова» Юлия Пересильд возмущена слухами, что её полёт на МКС оплатил богатый мужчина

Сегодня, 10:43

Российский продюсер Иосиф Пригожин неожиданно появился на публике с волосами на голове

Сегодня, 10:17

7Days.Ru: Пресняков и Рыжий из группы «Иванушки» раскрыли правду о внешнем сходстве

Сегодня, 10:13

Певица из РФ Пелагея опубликовала редкое видео со своей 6-летней дочерью Таисией

Сегодня, 09:55

Певица Слава показала, как проводит свободное время с внуком

Сегодня, 09:46

На уличных щитах в Екатеринбурге включили антивоенные надписи против СВО
  • 18-04-2023, 20:31

На уличных щитах в Екатеринбурге включили антивоенные надписи против СВО

На уличных экранах в Екатеринбурге начали транслировать антивоенные лозунги и призывы. Горожане увидели щит с агитацией в районе ЖБИ. Высказывания на

Вениславский: Контрнаступление ВСУ станет сюрпризом для россиян и некоторых украинцев
  • Сегодня, 15:33

Вениславский: Контрнаступление ВСУ станет сюрпризом для россиян и некоторых украинцев

Контрнаступление ВС Украины непременно состоится. Можно сколь угодно гадать, по какому сценарию, каким образом и по каким направлениям. Это будет

Депутат Госдумы просит Бастрыкина проверить Беглова и Смольный на растрату
  • 18-04-2023, 19:20

Депутат Госдумы просит Бастрыкина проверить Беглова и Смольный на растрату

Депутат Государственной думы Василий Власов направил обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить

МК: 74-летней Пугачёвой врач поставил неутешительный диагноз в Израиле
  • 18-04-2023, 14:44

МК: 74-летней Пугачёвой врач поставил неутешительный диагноз в Израиле

Алла Пугачева обнародовала новые фото в социальных сетях. Некоторые пользователи предположили, что в Израиле она сделала себе очередную пластическую

РИА Новости: Названы артисты РФ, уехавшие добровольцами в зону СВО прямо со сцены
  • Вчера, 15:19

РИА Новости: Названы артисты РФ, уехавшие добровольцами в зону СВО прямо со сцены

После начала СВО некоторые артисты поддержали политику властей РФ и решили внести свой вклад для поддержки Родины. Они отправились на передовую,

Уехавшие из РФ Максим Галкин и Алла Пугачева проводили Лизу и Гарри в школу Израиля
  • Вчера, 12:40

Уехавшие из РФ Максим Галкин и Алла Пугачева проводили Лизу и Гарри в школу Израиля

Недавно Максим Галкин (признан иноагентом) опубликовал в Сети видеоролик, где они с Аллой Пугачевой провожают Гарри и Лизу в школу Израиля. Артистка

Интересная информация
В Екатеринбурге изменяется порядок записи детей в первые классы и летние лагеря
  • 18-04-2023, 20:40

В Екатеринбурге изменяется порядок записи детей в первые классы и летние лагеря

В Екатеринбурге перестанут работать отделения Центра муниципальных услуг. Горожане не смогут больше подать документы в ЦМУ для зачисления детей в

Западные государства предложили Китаю вступить в переговоры с США
  • 18-04-2023, 10:38

Западные государства предложили Китаю вступить в переговоры с США

Недавно состоялась встреча руководителей внешнеполитических ведомств государств большой семерки, на которой обсуждались разные международные вопросы.

Уникальную климатическую зону вокруг санатория «Сестрорецкий курорт» продолжают уничтожать – градозащитники
  • 18-04-2023, 14:58

Уникальную климатическую зону вокруг санатория «Сестрорецкий курорт» продолжают уничтожать – градозащитники

Под Петербургом практически уничтожен корпуса санатория «Сестрорецкий курорт», несмотря на все протесты активистов и градозащитников. Многочисленные

КП: Школьников из Нижнего Тагила отправят на пятидневные военные сборы
  • 18-04-2023, 20:27

КП: Школьников из Нижнего Тагила отправят на пятидневные военные сборы

Школьников из Нижнего Тагила отправят на 5-дневные военные сборы. Как сообщает КП, это коснется учащихся десятых классов муниципальных