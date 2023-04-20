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Артемовск может стать направлением для наступления ВС Украины

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Артемовск может стать направлением для наступления ВС Украины
Военные новости
Фото из открытых источников

Артемовск остается наиболее горячей точкой в зоне СВО. Сегодня в Телеграм-канале «Военкоры "Русской весны"» появилась информация, согласно которой ВСУ потеряли контроль над трассой Артемовск — Часов Яр и часть военных была отброшена за железную дорогу.

Ситуацию на фронтах прокомментировал заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. По словам эксперта Ассоциации военных политологов, Артемовск может стать главной целью крупного украинского контрнаступления. 

«Сегодня аналитика, особенно на Западе, рассматривает возможность наступления ВСУ на артемовском направлении. После решения президента не сдавать Артемовск там произошло огромное насыщение, десятками тысяч туда начали бросать военнослужащих. Это привело к перекосу. То есть, раньше на Юге видели увеличение украинской группировки, а из Артемовска они группами выходили, то — на сегодняшний день наблюдается наличие мощнейшей по численности группировки и соответствующего вооружения. Поэтому киевский режим может попробовать развить успех именно там», - завил эксперт.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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