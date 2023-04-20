Данилко обвинил Россию в том, что Сердючку не выпустили из Украины на гастроли в США

На уличных экранах в Екатеринбурге начали транслировать антивоенные лозунги и призывы. Горожане увидели щит с агитацией в районе ЖБИ. Высказывания на
Депутат Государственной думы Василий Власов направил обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить
Юлия Финогенова высказала несогласие с предложением наказывать граждан РФ за хранение наличных более 1 миллиона рублей. По словам доцента кафедры
Андрей Данилко (он же Верка Сердючка) в 2007 году выступил на конкурсе «Евровидение» с композицией «Dancing Lasha Tumbai». Певец признался, что
Российский актер и певец Александр Ревва выступает против СВО на Украине. Он сделал публикацию в соцсети, призвав остановить военные действия. С того
В последние годы Филипп Киркоров стал реже говорить о личной жизни. Но она у него, оказывается, очень бурная. 55-летний поп-король признался, что
В Екатеринбурге перестанут работать отделения Центра муниципальных услуг. Горожане не смогут больше подать документы в ЦМУ для зачисления детей в
В администрации Петербурга активно пытаются сгладить ситуацию, связанную с массовым голосованием горожан за отставку действующего губернатора
Отряд специального назначения ворвался к жителю Ярославской области, которого подозревают в террористической деятельности. Сообщается, что мужчина
Недавно состоялась встреча руководителей внешнеполитических ведомств государств большой семерки, на которой обсуждались разные международные вопросы.