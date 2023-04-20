Данилко обвинил Россию в том, что Сердючку не выпустили из Украины на гастроли в США

Украинский артист Андрей Данилко, который принял участие в песенном конкурсе «Евровидение» в 2008 году, пожаловался на то, что сорвался его гастрольный в США. Об этом сам шоумен написал в своих соцсетях, обвинив Россию в том, что Верку Сердючку не выпустили из Украины.

По информации артиста, концерты решено перенести на осень 2023 года. Ранее Андрей утверждал, что будто сорвать его североамериканское турне хотели «коварные россияне».

Данилко пояснил, что весь его коллектив вовремя оформил документы, однако их не выпустили с Украины. По словам певца, его российские недруги непрерывно распространяли «фейковые известия» о том, что он заболел и выступить не сможет. При этом он не захотел рассказать, почему ранее его концерты в Европе тоже отменили.



