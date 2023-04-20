Директор Темниковой проинформировал об исключении певицы из кинофильма о «Фабрике звезд»

Концертный директор Елены Темниковой прокомментировал исчезновение певицы из "Фабрики звёзд-2" в новом документальном фильме о проекте на канале МУЗ-ТВ. Как отметил Табриз Шахиди, этот инцидент его подопечную мало волнует, так как ей не нужны "невнятные упоминания". По словам концертного директора, это является цензурой:

"Елена — большой артист, она не нуждается в невнятных упоминаниях. Мы не обращаем внимания на цензуру, которая связана с интригами. Время покажет, кто настоящий и сильный артист, а кто настоял на том, чтобы вырезать из проекта конкурентов, чтобы о них вдруг не появились упоминания".

Нужно напомнить, в документальном фильме, приуроченном к 20-летию выпуска телешоу "Фабрика Звёзд", зрители увидели, что Темникова была забрюлена. Это может быть связано с антивоенной позицией Елены.