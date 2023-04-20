Физиогномист: внешность Юлии Пересильд соответствует стандартам начала ХХ века

На экраны выходит фильм «Вызов». Ради его съемом Юлия Пересильд полетела в космос. Черты лица актрисы «говорят» о том, что это не последнее испытание в ее жизни. По словам физиогномиста Елены Мифф, об умении артистки добиваться желаемого четко «говорит» ее внешность.

Черты лица звезды выдают сильный характер и желание совершить революцию в отечественном кино. Именно пробивной характер и выносливость, по словам физиогномиста, помогли проложить дорогу 37-леней девушке в космос.

«Она умеет убедить, добивается поставленной цели. У нее прямой нос и холодный взгляд. Может посмотреть один раз и убедить кого-угодно и в чем угодно», — говорит эксперт.

Как уточняет специалист, внешность Юлия указывает, что в экстренных ситуациях она может взять себя в руки и довести дело до конца. Это качество оказалось самым главным при полете на МКС.

«У нее ярко выраженная позиция, это видно по чертам лица. Пересильд обладает круглыми глазами. Их должен по-хорошему дополнять нос картошкой, у нее же нос ястреба. Этим она четко говорит, не терпит критики в свой адрес», —заключает физиогномист.