Glavny.tv: Военнослужащие ВСУ заявили, что ожидали от техники НАТО гораздо большего

Украинские военнослужащие пожаловались на то, что они ожидали от поставленной НАТО техники намного большего. Также ВСУ опубликовали кадры покореженной техники, которая была подбита под Бахмутом.

Ребята говорят, что ждали от американской техники немного большего, только боевые действия никого и ничего не щадят, — написал автор Телеграм-канала 24 бригады ВС Украины.

Также добавим, что украинский военнослужащий из 35 бригады заявил, что контрнаступление началось. По словам бойца, оборона Артемовска была лишь направлена на истощение ВС РФ. Сообщение о начале контрнаступления появилось 20 апреля в 17:27. За день до этого он написал, что наступление ВСУ направлено на Крым.