Yandex.RTB

Я хочу мира для суданского народа — Пригожин

Image 16+
Я хочу мира для суданского народа — Пригожин
В Мире
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выразил готовность стать посредником в переговорах между главой переходного военного совета Абдель Фаттахом аль-Бурханом, главой Сил быстрой поддержки Мухаммедом Дагло (Хаметти) и другими участниками конфликта. Открытое письмо публикует пресс-служба компании «Конкорд».

Предприниматель отметил, что желает мира для страны и ее народа. По словам Пригожина, военных Судана долгое время обучали тому, чтобы держать оружие в руках, однако делалось это ради защиты ими своих границ от врагов.

«ООН и многие другие хотят крови суданцев, а я хочу мира для суданского народа. То, что сейчас происходит в Судане, это не то, ради чего мы обучали суданцев держать оружие», — отметил он.

Бизнесмен также предложил отправить в страну самолеты с медикаментами и всем необходимым. По его словам, именно в этом нуждается народ и военнослужащие обеих сторон конфликта.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Я хочу мира для суданского народа — Пригожин

Вчера, 23:07

Сийярто сделал заявление о строительстве нефтепровода

Вчера, 15:38

В Китае сделали заявление о демографии

Вчера, 08:03

Дудчак выразил мнение о политике западных государств по отношению к замороженным финансам банков РФ

19-04-2023, 14:08

Западные государства предложили Китаю вступить в переговоры с США

18-04-2023, 10:38

США собираются провести переговоры о санкциях

17-04-2023, 08:48

Американские журналисты рассказали о ситуации с санкциями

16-04-2023, 08:33

Итальянский премьер Мелони заявила, что решение перевести Усса под домашний арест было аномальным

15-04-2023, 14:53

Китайский дипломат сделал заявление в адрес Германии

15-04-2023, 08:58

Климов сделал заявление о ситуации с визами в ЕС

14-04-2023, 09:08

Spectator: поездка Макрона в КНР выявила нарастающее ослабление Европы

13-04-2023, 22:33

Флаг США упал на землю под гимн России и бурные аплодисменты иностранцев

13-04-2023, 20:39

Журналисты «Global Times» выразили мнение о политике США

13-04-2023, 08:28

Глава венгерского МИД Сийярто: Будапешт не допустит введения в Европе санкций на ядерную энергетику

12-04-2023, 20:43

Gazeta: Матеуш Моравецкий назвал США и Польшу двумя полюсами западной цивилизации

12-04-2023, 14:18

В Италии объявлено чрезвычайное положение из-за вопроса о мигрантах

12-04-2023, 09:08

Журналист выразил мнение о политике ОАЭ

11-04-2023, 09:43

Лукашенко сделал заявление о военном сотрудничестве с РФ

10-04-2023, 15:13

Макрон сделал заявление о политике ЕС по отношению к США

9-04-2023, 20:13

Песков прокомментировал реакцию западных государств на планы по установке ядерных ракет в Белоруссии

9-04-2023, 13:43

На уличных щитах в Екатеринбурге включили антивоенные надписи против СВО
  • 18-04-2023, 20:31

На уличных щитах в Екатеринбурге включили антивоенные надписи против СВО

На уличных экранах в Екатеринбурге начали транслировать антивоенные лозунги и призывы. Горожане увидели щит с агитацией в районе ЖБИ. Высказывания на

Вениславский: Контрнаступление ВСУ станет сюрпризом для россиян и некоторых украинцев
  • Вчера, 15:33

Вениславский: Контрнаступление ВСУ станет сюрпризом для россиян и некоторых украинцев

Контрнаступление ВС Украины непременно состоится. Можно сколь угодно гадать, по какому сценарию, каким образом и по каким направлениям. Это будет

Депутат Госдумы просит Бастрыкина проверить Беглова и Смольный на растрату
  • 18-04-2023, 19:20

Депутат Госдумы просит Бастрыкина проверить Беглова и Смольный на растрату

Депутат Государственной думы Василий Власов направил обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить

МК: 74-летней Пугачёвой врач поставил неутешительный диагноз в Израиле
  • 18-04-2023, 14:44

МК: 74-летней Пугачёвой врач поставил неутешительный диагноз в Израиле

Алла Пугачева обнародовала новые фото в социальных сетях. Некоторые пользователи предположили, что в Израиле она сделала себе очередную пластическую

РИА Новости: Названы артисты РФ, уехавшие добровольцами в зону СВО прямо со сцены
  • 19-04-2023, 15:19

РИА Новости: Названы артисты РФ, уехавшие добровольцами в зону СВО прямо со сцены

После начала СВО некоторые артисты поддержали политику властей РФ и решили внести свой вклад для поддержки Родины. Они отправились на передовую,

Уехавшие из РФ Максим Галкин и Алла Пугачева проводили Лизу и Гарри в школу Израиля
  • 19-04-2023, 12:40

Уехавшие из РФ Максим Галкин и Алла Пугачева проводили Лизу и Гарри в школу Израиля

Недавно Максим Галкин (признан иноагентом) опубликовал в Сети видеоролик, где они с Аллой Пугачевой провожают Гарри и Лизу в школу Израиля. Артистка

Интересная информация
В Екатеринбурге изменяется порядок записи детей в первые классы и летние лагеря
  • 18-04-2023, 20:40

В Екатеринбурге изменяется порядок записи детей в первые классы и летние лагеря

В Екатеринбурге перестанут работать отделения Центра муниципальных услуг. Горожане не смогут больше подать документы в ЦМУ для зачисления детей в

Западные государства предложили Китаю вступить в переговоры с США
  • 18-04-2023, 10:38

Западные государства предложили Китаю вступить в переговоры с США

Недавно состоялась встреча руководителей внешнеполитических ведомств государств большой семерки, на которой обсуждались разные международные вопросы.

Уникальную климатическую зону вокруг санатория «Сестрорецкий курорт» продолжают уничтожать – градозащитники
  • 18-04-2023, 14:58

Уникальную климатическую зону вокруг санатория «Сестрорецкий курорт» продолжают уничтожать – градозащитники

Под Петербургом практически уничтожен корпуса санатория «Сестрорецкий курорт», несмотря на все протесты активистов и градозащитников. Многочисленные

Страшнее убийств: Угроза России от мигрантов, на которую указал Путин
  • 19-04-2023, 21:46

Страшнее убийств: Угроза России от мигрантов, на которую указал Путин

Наркотрафик, который хлынул в РФ из Афганистана, был признан угрозой национальной безопасности нашей страны. По мнению экспертов, разворачивается