Я хочу мира для суданского народа — Пригожин

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выразил готовность стать посредником в переговорах между главой переходного военного совета Абдель Фаттахом аль-Бурханом, главой Сил быстрой поддержки Мухаммедом Дагло (Хаметти) и другими участниками конфликта. Открытое письмо публикует пресс-служба компании «Конкорд».

Предприниматель отметил, что желает мира для страны и ее народа. По словам Пригожина, военных Судана долгое время обучали тому, чтобы держать оружие в руках, однако делалось это ради защиты ими своих границ от врагов.

«ООН и многие другие хотят крови суданцев, а я хочу мира для суданского народа. То, что сейчас происходит в Судане, это не то, ради чего мы обучали суданцев держать оружие», — отметил он.

Бизнесмен также предложил отправить в страну самолеты с медикаментами и всем необходимым. По его словам, именно в этом нуждается народ и военнослужащие обеих сторон конфликта.