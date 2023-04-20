Канделаки заявила, что канал ТНТ хотел заменить «Вечерний Ургант» «Шоу Воли», но не получилось

Генеральный директор телеканала ТНТ Тина Канделаки решила прокомментировать появление новой программы в эфире — «Шоу Воли». Об этом пишет издание «СтарХит».

Многие зрители начали сравнивать появившуюся на ТНТ программу с передачей «Вечерний Ургант», которая, к слову сказать, перестала выходить на Первом канале по ряде политических мотивов после начала специальной операции на Украине.

По словам самой Тины Канделаки, канал ТНТ действительно планировал заменить «Вечерний Ургант» и забрать рейтинги, которые он давал, однако пока что этого достичь не удалось.

«Раз уж сравнения с Ургантом не избежать, ТНТ хотел бы сделать низкорейтинговое вечернее шоу и заменить ВУ, однако пока у канала не получилось», — иронизирует Канделаки.