Кинотеатры в России заморозят показы западных фильмов ради отечественного фильма «Вызов»

Кинотеатры в России, у которых в прокате можно посмотреть зарубежные фильмы под видом «предсеансового обслуживания», прекратили показ некоторых.

В сети «Мираж» можно купить билеты на картину «Братья Супер Марио в кино» на 19 апреля, но приобрести билеты после 20 апреля нельзя. Касается это еще одного фильма — «Подземелья и драконы: честь среди воров». Купить билеты на сеанс невоможно в «Киномаксе». С 20 апреля там решили отменить сеансы «Шазама! Ярость богов» и «Человека-муравея и Осы: Квантомании».

Аналогичная ситуация произошла с «Алмазом»: из репертуара пропали киноленты «Подземелья и драконы: честь среди воров», «Братья Супер Марио в кино», «Аватар: Путь воды».

Напомним, ранее сообщалось, что кинотеатрам РФ поступила рекомендация от прокатной компании «Вызова» — «Централ Партнершип»: не работать с альтернативным контентом на протяжении трех недель после выхода релиза.

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