Yandex.RTB

Кинотеатры в России заморозят показы западных фильмов ради отечественного фильма «Вызов»

Image 16+
Кинотеатры в России заморозят показы западных фильмов ради отечественного фильма «Вызов»
Знаменитости
Фото из открытых источников

Кинотеатры в России, у которых в прокате можно посмотреть зарубежные фильмы под видом «предсеансового обслуживания», прекратили показ некоторых.

В сети «Мираж» можно купить билеты на картину «Братья Супер Марио в кино» на 19 апреля, но приобрести билеты после 20 апреля нельзя. Касается это еще одного фильма — «Подземелья и драконы: честь среди воров». Купить билеты на сеанс невоможно в «Киномаксе». С 20 апреля там решили отменить сеансы «Шазама! Ярость богов» и «Человека-муравея и Осы: Квантомании».

Аналогичная ситуация произошла с «Алмазом»: из репертуара пропали киноленты «Подземелья и драконы: честь среди воров», «Братья Супер Марио в кино», «Аватар: Путь воды».

Напомним, ранее сообщалось, что кинотеатрам РФ поступила рекомендация от прокатной компании «Вызова» — «Централ Партнершип»: не работать с альтернативным контентом на протяжении трех недель после выхода релиза.

[media=]

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Светлана Лобода из Латвии: «Большие заработки оставила в прошлом и начала все с нуля»

Сегодня, 09:15

Данилко обвинил Россию в том, что Сердючку не выпустили из Украины на гастроли в США

Сегодня, 09:05

Кинотеатры в России заморозят показы западных фильмов ради отечественного фильма «Вызов»

Сегодня, 08:59

Певица Анна Семенович рассказала о том, какие женщины нравятся всем мужчинам

Вчера, 22:14

Татьяна Навка о поздравлении Романа Костомарова: «Главное, что он позвонил»

Вчера, 22:09

Яна Поплавская предложила ругающих свою Родину отправлять «в окопчики»

Вчера, 22:00

Симптомы и особенности нового штамма ковида «Арктур» назвали специалисты Роспотребнадзора

Вчера, 21:49

101-летний житель из Великобритании назвал алкогольный коктейль секретом своей долгой жизни

Вчера, 21:33

Критикующего СВО ВС РФ Андрея Данилко не выпустили из Украины из-за новых правил

Вчера, 21:28

Шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» возвращается в эфир НТВ

Вчера, 20:33

Сергей Светлаков проинформировал о новой программе Павла Воли и «Вечернем Урганте»

Вчера, 20:25

Юрий Лоза категорически отказался обсуждать увеличенные ягодицы певца из РФ Филиппа Киркорова

Вчера, 20:16

Дети Юлии Пересильд заявили, что хотят отправиться в космос вслед за матерью

Вчера, 20:04

Осудившую СВО ВС России Темникову убрали из нового фильма про «Фабрику звезд»

Вчера, 19:59

Филипп Киркоров предположил, что Тимати выступит в костюме Морского Царя на шоу «Маска»

Вчера, 19:53

Царьград: Афонина проинформировала, кто в России стоит за актером РФ Данилом Козловским

Вчера, 19:42

Выяснен новый роман певца из РФ Алексея Воробьева с участницей музыкального телешоу «Маска»

Вчера, 19:35

Рэп-дуэт HammAli & Navai записали совместный трек с Любовью Успенской

Вчера, 15:36

В Сети показали преображение Нелли Уваровой со времен сериала «Не родись красивой»

Вчера, 15:29

РИА Новости: Названы артисты РФ, уехавшие добровольцами в зону СВО прямо со сцены

Вчера, 15:19

На уличных щитах в Екатеринбурге включили антивоенные надписи против СВО
  • 18-04-2023, 20:31

На уличных щитах в Екатеринбурге включили антивоенные надписи против СВО

На уличных экранах в Екатеринбурге начали транслировать антивоенные лозунги и призывы. Горожане увидели щит с агитацией в районе ЖБИ. Высказывания на

Депутат Госдумы просит Бастрыкина проверить Беглова и Смольный на растрату
  • 18-04-2023, 19:20

Депутат Госдумы просит Бастрыкина проверить Беглова и Смольный на растрату

Депутат Государственной думы Василий Власов направил обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить

Предложение наказывать россиян за хранение миллиона рублей раскритиковали экономисты, информируют СМИ
  • 17-04-2023, 19:04

Предложение наказывать россиян за хранение миллиона рублей раскритиковали экономисты, информируют СМИ

Юлия Финогенова высказала несогласие с предложением наказывать граждан РФ за хранение наличных более 1 миллиона рублей. По словам доцента кафедры

StarHit: Андрей Данилко: «Люди поверили в то, что я плюнул России в лицо»
  • 17-04-2023, 11:19

StarHit: Андрей Данилко: «Люди поверили в то, что я плюнул России в лицо»

Андрей Данилко (он же Верка Сердючка) в 2007 году выступил на конкурсе «Евровидение» с композицией «Dancing Lasha Tumbai». Певец признался, что

Сольные концерты эстрадного артиста из РФ Александра Реввы отменяются по всей России
  • Вчера, 10:37

Сольные концерты эстрадного артиста из РФ Александра Реввы отменяются по всей России

Российский актер и певец Александр Ревва выступает против СВО на Украине. Он сделал публикацию в соцсети, призвав остановить военные действия. С того

Филипп Киркоров: Мое сердце занято, на старости лет нужно ж было так умудриться влюбиться
  • 18-04-2023, 10:45

Филипп Киркоров: Мое сердце занято, на старости лет нужно ж было так умудриться влюбиться

В последние годы Филипп Киркоров стал реже говорить о личной жизни. Но она у него, оказывается, очень бурная. 55-летний поп-король признался, что

Интересная информация
В Екатеринбурге изменяется порядок записи детей в первые классы и летние лагеря
  • 18-04-2023, 20:40

В Екатеринбурге изменяется порядок записи детей в первые классы и летние лагеря

В Екатеринбурге перестанут работать отделения Центра муниципальных услуг. Горожане не смогут больше подать документы в ЦМУ для зачисления детей в

Источник рассказал о привлечении Смольным ботов для исправления ситуации с петицией за отставку Беглова
  • 17-04-2023, 20:14

Источник рассказал о привлечении Смольным ботов для исправления ситуации с петицией за отставку Беглова

В администрации Петербурга активно пытаются сгладить ситуацию, связанную с массовым голосованием горожан за отставку действующего губернатора

РВ: Спецназ РФ ворвался к жителю Ярославской области, призывавшему помогать ВСУ и убивать государственных деятелей
  • 17-04-2023, 19:12

РВ: Спецназ РФ ворвался к жителю Ярославской области, призывавшему помогать ВСУ и убивать государственных деятелей

Отряд специального назначения ворвался к жителю Ярославской области, которого подозревают в террористической деятельности. Сообщается, что мужчина

Западные государства предложили Китаю вступить в переговоры с США
  • 18-04-2023, 10:38

Западные государства предложили Китаю вступить в переговоры с США

Недавно состоялась встреча руководителей внешнеполитических ведомств государств большой семерки, на которой обсуждались разные международные вопросы.