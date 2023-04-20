«КП»: Александр Ревва заработал 40 млн на своих песнях в РФ в 2022 году

Александр Ревва увеличил свои доходы до 40 миллионов рублей от карьеры в 2022 году в России. По данным издания КП, компания «Войс Медиа Продакшн», которая занимается выпуском песен артиста под псевдонимом Артур Пирожков, в минувшем году заработала 42 млн рублей.

При этом сообщаетс что чистая прибыль фирмы составляет 40 млн. руб. В 2021 году доходы «Войс Медиа Продакшн» составляли 12 млн руб.

Напомним, после начала СВО Ревва перестал вести соцсети и не появлялся на людях. В СМИ начали ходить слухи, что певец эмигрировал с семьей в Испанию. Но однако в конце 2022 Александр начал вновь посещать светские мероприятия и давать концерты.