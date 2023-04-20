MF: Врач Воробьев перечислил гражданам РФ признаки рака, которые проявляются утром

Врач-онколог Андрей Воробьев перечислил гражданам РФ четыре главные признака рака легких, которые проявляются у человека с утра. Сигналом возможного заболевания может стать пробуждение в холодном поту. Такой симптом сигнализирует о появлении опухоли в легких, которая мешает нормальному дыханию.

К тому же, у человека может появляться кашель с кровью, который более 3-х недель не проходит. Другие признаки опасного недуга - усталость и упадок сил. При их длительном проявлении рекомендуется обратиться к врачу, подчеркнул онколог.

Врач акцентировал на других симптомах онкологии, которые проявляются с утра. Среди них можно отметить одышку, боль во время дыхания, резкую потерю веса, отеки, отсутствие аппетита, боль при глотании.