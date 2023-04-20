Певица из РФ Пелагея опубликовала редкое видео со своей 6-летней дочерью Таисией

Певица Пелагея, которая предпочитает не афишировать свою личную жизнь, в социальной сети опубликовала видео, на котором вблизи показала 6-летнюю дочь Таисию. Наследница артистки в панамке смотрела в камеру, при этом широко улыбалась.

По всей видимости, звездная родительница уехала на отдых в теплые края после завершении очередного гастрольного тура. В марте и апреле Пелагея посетила с концертами Горно-Алтайск, Липецк, Воронеж и многие другие города РФ.

Нелишне напомнить, что 36-летняя исполнительница родила единственную дочь от второго супруга. Им стал хоккеист Иван Телегин. Девочка появилась на свет в январе 2017 года. Через пару лет после рождения совместного ребенка артистка решила подать на развод из-за измен со стороны избранника.