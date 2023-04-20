Певица Слава показала, как проводит свободное время с внуком

В конце марта певица Слава (Анастасия Славенская) впервые стала бабушкой. Ее старшая дочь Александра Морозова родила первенца. Пока молодая мать скрывает лицо своего сына и его имя. Однако иногда как сама артистка, так ее наследница показывают милые фотоснимки и видеоролики с малышом.

Недавно Морозовой пришлось оставить ребенка, поскольку ей необходимо было сделать некие рабочие дела. При этом девушка призналась, что ее мучали навязчивые мысли, хотя новорожденный проводил это время в компании своей звездной бабушки.

В личном микроблоге Слава показала ролик с внуком, попытавшись успокоить дочь. Как отметила артистка, она решила помочь молодым родителям. Также исполнительница заметила, что каждые три часа кормит и пеленает мальчика.



