Покровский: Дочь оставила в РФ онкобольную Анастасию Заворотнюк из-за тревожных слухов

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна в своем микроблоге написала, что она в ближайшее время снова планирует покинуть Россию и вернутся в Дубай. Больше месяца девушка провела рядом со своей семьей.

Но теперь дочери актрисы нужно срочно вернуться к возлюбленному, который в настоящее время живет за рубежом. На фоне поспешного отъезда Заворотнюк из России в СМИ появились тревожные слухи о состоянии ее онкобольной матери.

По словам врача-онколога Юрия Покровского, звезде популярного телесериала «Моя прекрасная няня» осталось жить недолго. Как утверждает специалист, болезнь Анастасии — приговор, поэтому никакие инновационные методики и экспериментальные препараты не смогут помочь. Доктор констатирует заявил, что, к большому сожалению, через несколько месяцев тяжелобольной артистки не станет.