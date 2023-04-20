Yandex.RTB

Полина Диброва пришла к полному отчаянию после ДТП с мужем

Image 16+
Полина Диброва пришла к полному отчаянию после ДТП с мужем
Знаменитости
Фото из открытых источников

Модель и жена известного ведущего Дмитрия Диброва Полина призналась, что она находится на грани срыва. После увольнения прислуги и личного шофера, а также ДТП мужа молодой женщине пришлось столкнуться с другими проблемами.

Отныне в круг обязанностей девушки входит развозка детей в школу и дополнительные секции, организация семейного быта без домработницы. Помимо того, непростую ситуацию омрачает недавнее дорожно-транспортное происшествие с участием ее мужа– недавно Дмитрий попал в аварию с авто полицейских. От шоумена помощи в домашнем хозяйстве ждать не приходится, ведь после инцидента он отправился в командировку.

При этом Полина старается отвлекаться от грустных мыслей. Она активно занимается деятельностью женского клуба, который открыла в Дубае, поскольку ходят слухи, что шоу «Кто хочет стать миллионером?» может лишить Диброва работы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Полина Диброва пришла к полному отчаянию после ДТП с мужем

Сегодня, 11:04

В Сети обсуждают жениха дочери Любови Успенской после публикации фото в свадебном платье

Сегодня, 10:53

У шоу «Кто хочет стать миллионером» будет новый ведущий. Точнее, новая ведущая

Сегодня, 10:47

Звезда «Вызова» Юлия Пересильд возмущена слухами, что её полёт на МКС оплатил богатый мужчина

Сегодня, 10:43

Российский продюсер Иосиф Пригожин неожиданно появился на публике с волосами на голове

Сегодня, 10:17

7Days.Ru: Пресняков и Рыжий из группы «Иванушки» раскрыли правду о внешнем сходстве

Сегодня, 10:13

Певица из РФ Пелагея опубликовала редкое видео со своей 6-летней дочерью Таисией

Сегодня, 09:55

Певица Слава показала, как проводит свободное время с внуком

Сегодня, 09:46

Покровский: Дочь оставила в РФ онкобольную Анастасию Заворотнюк из-за тревожных слухов

Сегодня, 09:41

Ана де Армас и Крис Эванс сыграли любовь на премьере фильма «Без ответа»

Сегодня, 09:37

Физиогномист: внешность Юлии Пересильд соответствует стандартам начала ХХ века

Сегодня, 09:26

Светлана Лобода из Латвии: «Большие заработки оставила в прошлом и начала все с нуля»

Сегодня, 09:15

Данилко обвинил Россию в том, что Сердючку не выпустили из Украины на гастроли в США

Сегодня, 09:05

Кинотеатры в России заморозят показы западных фильмов ради отечественного фильма «Вызов»

Сегодня, 08:59

Певица Анна Семенович рассказала о том, какие женщины нравятся всем мужчинам

Вчера, 22:14

Татьяна Навка о поздравлении Романа Костомарова: «Главное, что он позвонил»

Вчера, 22:09

Яна Поплавская предложила ругающих свою Родину отправлять «в окопчики»

Вчера, 22:00

Симптомы и особенности нового штамма ковида «Арктур» назвали специалисты Роспотребнадзора

Вчера, 21:49

101-летний житель из Великобритании назвал алкогольный коктейль секретом своей долгой жизни

Вчера, 21:33

Критикующего СВО ВС РФ Андрея Данилко не выпустили из Украины из-за новых правил

Вчера, 21:28

На уличных щитах в Екатеринбурге включили антивоенные надписи против СВО
  • 18-04-2023, 20:31

На уличных щитах в Екатеринбурге включили антивоенные надписи против СВО

На уличных экранах в Екатеринбурге начали транслировать антивоенные лозунги и призывы. Горожане увидели щит с агитацией в районе ЖБИ. Высказывания на

Депутат Госдумы просит Бастрыкина проверить Беглова и Смольный на растрату
  • 18-04-2023, 19:20

Депутат Госдумы просит Бастрыкина проверить Беглова и Смольный на растрату

Депутат Государственной думы Василий Власов направил обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить

Предложение наказывать россиян за хранение миллиона рублей раскритиковали экономисты, информируют СМИ
  • 17-04-2023, 19:04

Предложение наказывать россиян за хранение миллиона рублей раскритиковали экономисты, информируют СМИ

Юлия Финогенова высказала несогласие с предложением наказывать граждан РФ за хранение наличных более 1 миллиона рублей. По словам доцента кафедры

РИАН: Раскритиковавшие СВО ВС РФ звезды продолжают давать концерты в РФ
  • 18-04-2023, 09:12

РИАН: Раскритиковавшие СВО ВС РФ звезды продолжают давать концерты в РФ

После начала СВО ВС РФ знаменитости разделились на 3 лагеря. Одни поддержали специальную операцию, вторые - осудили действия властей и уехали из

Сольные концерты шоумена и певца Александра Реввы отменяются по всей России
  • Вчера, 10:37

Сольные концерты шоумена и певца Александра Реввы отменяются по всей России

Российский актер и певец Александр Ревва выступает против СВО на Украине. Он сделал публикацию в соцсети, призвав остановить военные действия. С того

Филипп Киркоров: Мое сердце занято, на старости лет нужно ж было так умудриться влюбиться
  • 18-04-2023, 10:45

Филипп Киркоров: Мое сердце занято, на старости лет нужно ж было так умудриться влюбиться

В последние годы Филипп Киркоров стал реже говорить о личной жизни. Но она у него, оказывается, очень бурная. 55-летний поп-король признался, что

Интересная информация
В Екатеринбурге изменяется порядок записи детей в первые классы и летние лагеря
  • 18-04-2023, 20:40

В Екатеринбурге изменяется порядок записи детей в первые классы и летние лагеря

В Екатеринбурге перестанут работать отделения Центра муниципальных услуг. Горожане не смогут больше подать документы в ЦМУ для зачисления детей в

Источник рассказал о привлечении Смольным ботов для исправления ситуации с петицией за отставку Беглова
  • 17-04-2023, 20:14

Источник рассказал о привлечении Смольным ботов для исправления ситуации с петицией за отставку Беглова

В администрации Петербурга активно пытаются сгладить ситуацию, связанную с массовым голосованием горожан за отставку действующего губернатора

РВ: Спецназ РФ ворвался к жителю Ярославской области, призывавшему помогать ВСУ и убивать государственных деятелей
  • 17-04-2023, 19:12

РВ: Спецназ РФ ворвался к жителю Ярославской области, призывавшему помогать ВСУ и убивать государственных деятелей

Отряд специального назначения ворвался к жителю Ярославской области, которого подозревают в террористической деятельности. Сообщается, что мужчина

Западные государства предложили Китаю вступить в переговоры с США
  • 18-04-2023, 10:38

Западные государства предложили Китаю вступить в переговоры с США

Недавно состоялась встреча руководителей внешнеполитических ведомств государств большой семерки, на которой обсуждались разные международные вопросы.