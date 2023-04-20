Полина Диброва пришла к полному отчаянию после ДТП с мужем

Модель и жена известного ведущего Дмитрия Диброва Полина призналась, что она находится на грани срыва. После увольнения прислуги и личного шофера, а также ДТП мужа молодой женщине пришлось столкнуться с другими проблемами.

Отныне в круг обязанностей девушки входит развозка детей в школу и дополнительные секции, организация семейного быта без домработницы. Помимо того, непростую ситуацию омрачает недавнее дорожно-транспортное происшествие с участием ее мужа– недавно Дмитрий попал в аварию с авто полицейских. От шоумена помощи в домашнем хозяйстве ждать не приходится, ведь после инцидента он отправился в командировку.

При этом Полина старается отвлекаться от грустных мыслей. Она активно занимается деятельностью женского клуба, который открыла в Дубае, поскольку ходят слухи, что шоу «Кто хочет стать миллионером?» может лишить Диброва работы.