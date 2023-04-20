Принц Уильям неожиданно сделал заявление о раке кишечника

Принц Уильям на днях затронул очень важную и глубокую тему. Наследник британского престола заговорил о тяжелом недуге.

Так, старший сын Карла III опубликовал в личном микроблоге официальное обращение к своим поданным. Наследник престола неожиданно заговорил об онкологии. К счастью, он имел в виду не свое состояние. Вместо этого Уильям призвал всех британцев обязательно обследоваться на наличие онкологической болезни.

По словам принца, ежегодно в стране выявляют примерно 45 тысяч человек с раком кишечника. Этот серьезный недуг часто становится сюрпризом для несчастных пациентов. Поэтому принц Уильям попросил серьезно отнестись к собственному здоровью, вовремя реагировать на симптомы и проводить диагностику.