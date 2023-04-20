Регина Тодоренко сообщила, что ей посоветовал астролог на дне рождения у Кристины Асмус

Несколько дней назад Регина Тодоренко отдохнула от работы, появившись на дне рождения Кристины Асмус. На праздничном мероприятии ведущая познакомилась с известным астрологом, который решил ответить на несколько интересующих звезду вопросов. Об этом сама певица написала в соцсетях.

Регина призналась, что специалист посмотрела ее натальную карту и огласил свой вердикт:

«Вы на землю пришли для того, чтобы работать, без этого не сможете существовать, вам необходимо движение», - отметила Тодоренко.

Между прочим, артистка действительно отличается любовью к работе. Несмотря на роды она вовсю ходит на съемки и реализует задуманные проекты, сочетая все это с воспитанием маленьких детей. Иногда Регина рассказывает подписчикам, что сильно устает, однако даже однодневный отдых помогает Тодоренко настроится на трудные будни.